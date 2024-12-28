Новая арт-резиденция открылась в Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО. Она получила название «Пур» и стала четвертой по счету в округе, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Название „Пур“ символизирует связь с рекой, на берегах которой расположен город Тарко-Сале. Оно подчеркивает уникальность региона и его природной среды, олицетворяет поток идей, вдохновения и изменений. Первыми гостями стали директор департамента молодежной политики Наиль Хайруллин и жители района», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
Чтобы получить статус резидента, следует оформить заявление на официальном портале ямолод-арт.рф. В ходе торжественного открытия состоялась церемония вручения премии главы Пуровского района «Молодежный золотой фонд — 2024». На данном событии отметили 35 молодых людей, которые активно участвуют в жизни района и достигли выдающихся результатов в научной, спортивной и культурной сферах.
Арт-резиденция предназначена для становления центром притяжения талантливой молодежи. Здесь будут проходить лекции, мастер-классы, театральные и творческие вечера. Жители Ямала получат возможность посещать обучающие занятия с применением искусственного интеллекта, использовать пространство современного коворкинга и реализовывать собственные проекты.
Создание инновационных пространств для молодежи является ключевым направлением деятельности правительства. По инициативе главы региона планируется открытие сети арт-резиденций по всему округу. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов возглавляет комиссию Госсовета РФ по вопросам молодежи и детей. На Ямале реализуются пилотные проекты, которые в дальнейшем могут быть расширены на другие регионы страны. Опыт округа по этому направлению регулярно получает высокую оценку на федеральном уровне.
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