30 декабря 2024
29 декабря 2024

Курганцев призывают прибраться в храме

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка в храме запланирована на 2 января
Уборка в храме запланирована на 2 января Фото:

Богоявленский Собор города Кургана просит откликнуться всех желающих помочь с уборкой храма. Пост размещен в группе собора в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие братья и сестры, 2 января запланирована уборка храма для подготовки к Рождеству. Приглашаем всех, у кого есть время и желание», — сообщается в посте.

Сбор участников объявлен к 11:00. В храме надеются, что каждый, кто придет на уборку, сможет уделить благому делу хотя бы часа два.

В курганских храмах активно готовятся к предстоящим праздникам. Ранее URA.RU сообщало о новогодних молебнах, которые пройдут 31 декабря в Александро-Невском кафедральном соборе и других храмах города.

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Богоявленский Собор города Кургана просит откликнуться всех желающих помочь с уборкой храма. Пост размещен в группе собора в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие братья и сестры, 2 января запланирована уборка храма для подготовки к Рождеству. Приглашаем всех, у кого есть время и желание», — сообщается в посте. Сбор участников объявлен к 11:00. В храме надеются, что каждый, кто придет на уборку, сможет уделить благому делу хотя бы часа два. В курганских храмах активно готовятся к предстоящим праздникам. Ранее URA.RU сообщало о новогодних молебнах, которые пройдут 31 декабря в Александро-Невском кафедральном соборе и других храмах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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