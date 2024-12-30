Курганцев призывают прибраться в храме

Богоявленский Собор города Кургана просит откликнуться всех желающих помочь с уборкой храма. Пост размещен в группе собора в соцсети «ВКонтакте».
«Дорогие братья и сестры, 2 января запланирована уборка храма для подготовки к Рождеству. Приглашаем всех, у кого есть время и желание», — сообщается в посте.
Сбор участников объявлен к 11:00. В храме надеются, что каждый, кто придет на уборку, сможет уделить благому делу хотя бы часа два.
В курганских храмах активно готовятся к предстоящим праздникам. Ранее URA.RU сообщало о новогодних молебнах, которые пройдут 31 декабря в Александро-Невском кафедральном соборе и других храмах города.
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