31 декабря 2024
30 декабря 2024

Курганский депутат ГД Ильтяков устроил пробег за победу на СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ильтяков (слева на фото) призвал вести здоровый образ жизни
Ильтяков (слева на фото) призвал вести здоровый образ жизни Фото:

В селе Частоозерье (Курганская область) депутат Госдумы Александр Ильтяков организовал спортивный забег за победу на СВО. Об этом депутат рассказал подписчикам.

«Мы вновь в Частоозерье совершили забег из уходящего 2024 года в Новый 2025 год. Участники мероприятия выступают за здоровый образ жизни, за поддержку парней на передовой, за победу и за Россию», — сообщил политик в своем telegram-канале.

Забег стал уже ежегодным. В нем участвуют десятки курганцев, отметил Ильтяков. 

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В селе Частоозерье (Курганская область) депутат Госдумы Александр Ильтяков организовал спортивный забег за победу на СВО. Об этом депутат рассказал подписчикам. «Мы вновь в Частоозерье совершили забег из уходящего 2024 года в Новый 2025 год. Участники мероприятия выступают за здоровый образ жизни, за поддержку парней на передовой, за победу и за Россию», — сообщил политик в своем telegram-канале. Забег стал уже ежегодным. В нем участвуют десятки курганцев, отметил Ильтяков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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