Ильтяков (слева на фото) призвал вести здоровый образ жизни
В селе Частоозерье (Курганская область) депутат Госдумы Александр Ильтяков организовал спортивный забег за победу на СВО. Об этом депутат рассказал подписчикам.
«Мы вновь в Частоозерье совершили забег из уходящего 2024 года в Новый 2025 год. Участники мероприятия выступают за здоровый образ жизни, за поддержку парней на передовой, за победу и за Россию», — сообщил политик в своем telegram-канале.
Забег стал уже ежегодным. В нем участвуют десятки курганцев, отметил Ильтяков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!