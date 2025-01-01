01 января 2025

В Тюмени неизвестные расстреляли стаю собак

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Две собаки погибли, одна находится в клинике
Две собаки погибли, одна находится в клинике Фото:

В Тюмени в переулке Павлова неизвестный расстрелял стаю собак. На месте было обнаружено два мертвых пса, третий был доставлен в ветклинику. Об этом URA.RU сообщили в группе помощи животным «Солнышко».

«К нам на горячую линию позвонила девушка и сказала, что в переулке Павлова лежат трупы собак. Мы выехали на место. Две собаки уже были мертвы, третья вся в крови лежала в канаве. Сейчас она в клинике. Судя по ранам, в собак стреляли из ружья», — рассказала руководитель группы «Солнышко».

Волонтер также отметила, что на месте происшествия обнаружили четвертую, живую собаку. Она напугана и не подходит к людям.

Когда корреспондент общался с тюменкой, она находилась в отделении полиции и писала заявление. Агентство направило запрос в региональное УМВД.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в переулке Павлова неизвестный расстрелял стаю собак. На месте было обнаружено два мертвых пса, третий был доставлен в ветклинику. Об этом URA.RU сообщили в группе помощи животным «Солнышко». «К нам на горячую линию позвонила девушка и сказала, что в переулке Павлова лежат трупы собак. Мы выехали на место. Две собаки уже были мертвы, третья вся в крови лежала в канаве. Сейчас она в клинике. Судя по ранам, в собак стреляли из ружья», — рассказала руководитель группы «Солнышко». Волонтер также отметила, что на месте происшествия обнаружили четвертую, живую собаку. Она напугана и не подходит к людям. Когда корреспондент общался с тюменкой, она находилась в отделении полиции и писала заявление. Агентство направило запрос в региональное УМВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...