В Тюмени неизвестные расстреляли стаю собак

В Тюмени в переулке Павлова неизвестный расстрелял стаю собак. На месте было обнаружено два мертвых пса, третий был доставлен в ветклинику. Об этом URA.RU сообщили в группе помощи животным «Солнышко».
«К нам на горячую линию позвонила девушка и сказала, что в переулке Павлова лежат трупы собак. Мы выехали на место. Две собаки уже были мертвы, третья вся в крови лежала в канаве. Сейчас она в клинике. Судя по ранам, в собак стреляли из ружья», — рассказала руководитель группы «Солнышко».
Волонтер также отметила, что на месте происшествия обнаружили четвертую, живую собаку. Она напугана и не подходит к людям.
Когда корреспондент общался с тюменкой, она находилась в отделении полиции и писала заявление. Агентство направило запрос в региональное УМВД.
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