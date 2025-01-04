04 января 2025

Фура слетела с федеральной трассы в Курганской области. Видео

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Фура вылетела с дороги 5 января (архивное фото)
Фура вылетела с дороги 5 января (архивное фото) Фото:

На федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области фура вылетела в кювет. Об этом сообщили очевидцы.

«В районе города Макушино 5 января с трассы слетела фура с полуприцепом. На месте ДТП находится полиция», — говорится в посте в паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий. 

Корреспондент агентства направил запрос информации по теме публикации в управление Госавтоинспекции МВД России в Курганской области. Ответ ожидается. 

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На федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области фура вылетела в кювет. Об этом сообщили очевидцы. «В районе города Макушино 5 января с трассы слетела фура с полуприцепом. На месте ДТП находится полиция», — говорится в посте в паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий.  Корреспондент агентства направил запрос информации по теме публикации в управление Госавтоинспекции МВД России в Курганской области. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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