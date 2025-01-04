Фура вылетела с дороги 5 января (архивное фото)
На федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области фура вылетела в кювет. Об этом сообщили очевидцы.
«В районе города Макушино 5 января с трассы слетела фура с полуприцепом. На месте ДТП находится полиция», — говорится в посте в паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий.
Корреспондент агентства направил запрос информации по теме публикации в управление Госавтоинспекции МВД России в Курганской области. Ответ ожидается.
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