В Шадринске рухнули тарифы на тепло для жителей

Для жителей Шадринска и Шадринского округа (Курганская область) резко снизились тарифы на тепло и горячую воду. Об этом сообщил замгубернатора региона Константин Малышев.
«С 1 января тариф на тепло и горячую воду для жителей Шадринска снизился на 22%, для жителей Шадринского округа — на 35%. Теперь за 1 Гкалл теплоэнергии они, как и жители Кургана, будут платить 2600 рублей вместо 3 359 рублей и 4 014 рублей, соответственно», — рассказал Малышев. Его заявление опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально».
Малышев подчеркнул, что единый «котловой тариф» позволит масштабно привлекать деньги для модернизации теплосетей. Если в 2024 году инвестиции в сферу составили более 40 млн рублей, то на 2025 год запланировано около 160 млн рублей, отметил замгубернатора.
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