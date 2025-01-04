Курганский губернатор Шумков рассказал, какие жертвы не нужны Богу

Миссия традиционных мировых религия заключается не в том, чтобы увеличивать рознь и вражду между людьми разных конфессий. Убийства на почве религиозной ненависти являются душегубством. Такие жертвы богу не нужны. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Душегубство и убийство, совершаемые на почве религиозной розни и религиозного конфликта, остаются просто душегубством и убийством. Нет в этом ничего освященного и святого, не нужны Богу такие жертвы», — пояснил Шумков в своем telegram-канале.
По мнению главы региона, любая традиционная религия является попыткой смотреть на одно и то же, но только разным взглядом. Он добавил, что в наших широтах многим проще понимать и принимать бога через православие.
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