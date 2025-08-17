Дмитриев увидел панику у украинских союзников

Чиновник увидел панику в публикациях Politico и Bild
Чиновник увидел панику в публикациях Politico и Bild

Сторонники конфликта на Украине, в частности европейские и британские, находятся в пание на фоне предстоящих переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Европейские и британские сторонники конфликта в панике», — рассказал чиновник. Заявление он опубликовал в своем telegram-канале. Таким образом, Дмитриев отреагировал на публикации зарубежных СМИ, а именно Politico и Bild.

Предположительно, встреча Зеленского и Трампа пройдет 18 августа в Вашингтоне. Основной темой переговоров будет прекращение огня с Россией.

