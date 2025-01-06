ВС России освободили Курахово и Даченское: главное об СВО за 6 января

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные в очередной раз пресекли попытку наступления ВСУ в Курской области. По данным ведомства, Киев уже второй день подряд безрезультатно стремится реализовать наступательные действия в регионе. Кроме того, российские войска взяли под контроль село Даченское и город Курахово, который открывает путь к Покровску в Донецкой Народной Республике. Главное о спецоперации на 6 января — в материале URA.RU.
Бойцы ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области
Минобороны РФ сообщило, что российские военные успешно отразили новую попытку наступления ВСУ в Курской области. По данным ведомства, украинская сторона уже второй день подряд предпринимает безрезультатные попытки атаки в регионе. В результате столкновений Киев потерял более 150 военнослужащих и четыре танка.
Российские военные освободили Курахово и Даченское в ДНР
Минобороны РФ заявило, что Российская армия освободила село Даченское в ДНР на покровском направлении. Также ведомство сообщило о полном взятии под контроль российскими войсками города Курахово. В ходе военных столкновений ВСУ потеряли около 12 тысяч человек, а также три тысячи единиц техники и вооружений. Видео действий ВС РФ во время освобождения города публикует «Пятый канал». На кадрах зафиксированы атаки российской армии по технике Украины. Среди объектов, оказавшихся под огнем, — гаубицы, танки и боевые бронированные машины, расположенные в районах жилой и промышленной инфраструктуры.
Взятие Курахова открывает путь к Покровску, который считается стратегически значимым объектом, рассказал URA.RU Виктор Баранец, полковник в отставке и военный эксперт. По его словам, через Покровск осуществляется доставка боеприпасов, продовольствия и пополнение резервов ВСУ.
Также Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады за проявленное мужество и героизм при освобождении Курахова, сообщает Минобороны. Он выразил признательность за профессионализм и решительность военнослужащих, благодаря которым был освобожден населенный пункт.
Макрон заявил, что Украина должна вести реалистичные обсуждения о территориях
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что Украина должна вести реалистичные переговоры по вопросам территориальных претензий на фоне продолжающегося конфликта с Россией. Об этом он заявил во время своего обращения, которое транслировалось на странице Елисейского дворца в социальной сети X. Макрон также акцентировал внимание на важности разработки европейцами механизмов гарантий безопасности. В дополнение, он подчеркнул необходимость привлечения Соединенных Штатов к процессу убеждения России начать переговоры.
МИД России требует отреагировать на атаки Киева на ядерные объекты РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международное сообщество реагировать на продолжающиеся обстрелы ВСУ российских ядерных объектов, сообщает официальный сайт МИДа. Она выразила обеспокоенность по поводу киевского режима, который, по ее словам, может устроить катастрофу на Запорожской атомной электростанции.
Основатель батальона «Азов»* выступил за перемирие с Россией
Андрей Билецкий** (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), основатель украинского национального батальона «Азов» (организация запрещена и признана террористической в РФ) и командир Третьей штурмовой бригады ВСУ, в ходе интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук высказался в поддержку идеи перемирия между Россией и Украиной при любых условиях. Билецкий указал на возможные риски внутренних конфликтов и претензий на лидерство на Украине после завершения боевых действий.
Алаудинов заявил, что ВСУ не хватило сил для контрнаступления под Курском
Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир специального подразделения «Ахмат» заявил, что в ходе контрнаступательной операции на Суджанском направлении в Курской области украинские вооруженные силы допустили ошибку в оценке своих возможностей, что привело к их поражению, передает RT. По его словам, в настоящее время российские войска проводят зачистку территории.
*Батальон «Азов» признан террористическим и запрещен в РФ.
**Андрей Билецкий внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.