В Тюменской области похоронят стрелка, погибшего в зоне СВО

В селе Еремино (Тюменская область) 8 января похоронят стрелка Руслана Начоева, погибшего в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района.
«8 января 2025 года на кладбище села Еремино Нижнетавдинского района состоится прощание с участником СВО, стрелком-помощником гранатометчика отделения (захвата) взвода штурмовой роты мотострелкового полка Начоевым Русланом Хамидовичем. Руслан Начоев родился 19 июля 1969 года в Тюмени», — сообщили в администрации.
Мужчина в октябре 2024 года решил служить в ВС РФ. При выполнении боевых задач он погиб 18 декабря.
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