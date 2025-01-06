06 января 2025
05 января 2025

В Тюменской области похоронят стрелка, погибшего в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание состоится 8 января
Прощание состоится 8 января Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Еремино (Тюменская область) 8 января похоронят стрелка Руслана Начоева, погибшего в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района.

«8 января 2025 года на кладбище села Еремино Нижнетавдинского района состоится прощание с участником СВО, стрелком-помощником гранатометчика отделения (захвата) взвода штурмовой роты мотострелкового полка Начоевым Русланом Хамидовичем. Руслан Начоев родился 19 июля 1969 года в Тюмени», — сообщили в администрации.

Мужчина в октябре 2024 года решил служить в ВС РФ. При выполнении боевых задач он погиб 18 декабря. 

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В селе Еремино (Тюменская область) 8 января похоронят стрелка Руслана Начоева, погибшего в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района. «8 января 2025 года на кладбище села Еремино Нижнетавдинского района состоится прощание с участником СВО, стрелком-помощником гранатометчика отделения (захвата) взвода штурмовой роты мотострелкового полка Начоевым Русланом Хамидовичем. Руслан Начоев родился 19 июля 1969 года в Тюмени», — сообщили в администрации. Мужчина в октябре 2024 года решил служить в ВС РФ. При выполнении боевых задач он погиб 18 декабря. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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