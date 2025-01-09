Тюменцы собрали миллионы рублей для помощи участникам СВО

Горожане регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жители Тюмени и трудовые организации собрали больше 30 миллионов рублей в рамках акции «Тюмень для победы». Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев во время встречи с редакторами региональных СМИ.
«За время реализации проект „Тюмень для победы“ поддержали 7,5 тысячи жителей и более 100 организаций. Общая сумма сбора составила 31 992 460 рублей», — сообщил мэр.
Благодаря проекту оказана помощь 17 подразделениям. В зону СВО переданы 22 автомобиля, еще семь готовятся к транспортировке.
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