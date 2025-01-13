13 января 2025

Стало известно, где в Тюмени откроется известный московский ресторан

Ресторан «Горыныч» откроется в Тюмени на набережной
© Служба новостей «URA.RU»
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Сроки открытия ресторана пока не обозначены
Сроки открытия ресторана пока не обозначены Фото:

Заведение «Горыныч» — часть ресторанной группы White Rabbit Family — откроется в Тюмени на набережной. Об этом стало известно журналистам.

«Мы подписали договор о предварительных намерениях по аренде помещения в „Доме форм“ на Красина, 4», — приводит слова директора по развитию холдинга «Максим» Марина Филиппова издание DK.RU. Здание располагается на тюменской набережной.

Открыть ресторан планировали еще в 2024 году. В особенности концепции заведения — открытая кухня. White Rabbit Family работает с 2015 года, кроме франшизы «Горыныч» в холдинг входят рестораны «Сахалин» со звездой Michelin, авторский проект Ксении Собчак — She и гастробистро Tehnikum. Запускает в Тюмени проект холдинг «Максим», который уже реализовал франшизу московской «Сыроварни».

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Заведение «Горыныч» — часть ресторанной группы White Rabbit Family — откроется в Тюмени на набережной. Об этом стало известно журналистам. «Мы подписали договор о предварительных намерениях по аренде помещения в „Доме форм“ на Красина, 4», — приводит слова директора по развитию холдинга «Максим» Марина Филиппова издание DK.RU. Здание располагается на тюменской набережной. Открыть ресторан планировали еще в 2024 году. В особенности концепции заведения — открытая кухня. White Rabbit Family работает с 2015 года, кроме франшизы «Горыныч» в холдинг входят рестораны «Сахалин» со звездой Michelin, авторский проект Ксении Собчак — She и гастробистро Tehnikum. Запускает в Тюмени проект холдинг «Максим», который уже реализовал франшизу московской «Сыроварни».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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