Стало известно, где в Тюмени откроется известный московский ресторан

Заведение «Горыныч» — часть ресторанной группы White Rabbit Family — откроется в Тюмени на набережной. Об этом стало известно журналистам.
«Мы подписали договор о предварительных намерениях по аренде помещения в „Доме форм“ на Красина, 4», — приводит слова директора по развитию холдинга «Максим» Марина Филиппова издание DK.RU. Здание располагается на тюменской набережной.
Открыть ресторан планировали еще в 2024 году. В особенности концепции заведения — открытая кухня. White Rabbit Family работает с 2015 года, кроме франшизы «Горыныч» в холдинг входят рестораны «Сахалин» со звездой Michelin, авторский проект Ксении Собчак — She и гастробистро Tehnikum. Запускает в Тюмени проект холдинг «Максим», который уже реализовал франшизу московской «Сыроварни».
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