В Тобольске вручили ордена Мужества семьям военных, погибших на СВО

Родственникам погибших на СВО жителей Тобольска вручили ордена Мужества. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Петр Вагин.
«Сегодня мы отдали воинские почести и передали награды Российской Федерации, ордена Мужества и медаль „За отвагу“, семьям наших героев, которые отдали свои жизни, защищая Родину. Эти имена навсегда останутся в наших сердцах и памяти», — сообщил мэр Тобольска в своей публикации.
Награды передали родственникам бойцов: Геннадия Пальянова, Валерия Лобачева, Анвара Шарипова, Евгения Котрикова, Никиты Радочина, Владимира Перескока и Алексей Куимова. Глава города также сообщил, что при необходимости, семьям погибших окажется дополнительная помощь.
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