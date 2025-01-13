13 января 2025

В Тобольске вручили ордена Мужества семьям военных, погибших на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ордена вручили семьям семерых бойцов
Ордена вручили семьям семерых бойцов Фото:

Родственникам погибших на СВО жителей Тобольска вручили ордена Мужества. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Петр Вагин.

«Сегодня мы отдали воинские почести и передали награды Российской Федерации, ордена Мужества и медаль „За отвагу“, семьям наших героев, которые отдали свои жизни, защищая Родину. Эти имена навсегда останутся в наших сердцах и памяти», — сообщил мэр Тобольска в своей публикации.

Награды передали родственникам бойцов: Геннадия Пальянова, Валерия Лобачева, Анвара Шарипова, Евгения Котрикова, Никиты Радочина, Владимира Перескока и Алексей Куимова. Глава города также сообщил, что при необходимости, семьям погибших окажется дополнительная помощь.

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Родственникам погибших на СВО жителей Тобольска вручили ордена Мужества. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Петр Вагин. «Сегодня мы отдали воинские почести и передали награды Российской Федерации, ордена Мужества и медаль „За отвагу“, семьям наших героев, которые отдали свои жизни, защищая Родину. Эти имена навсегда останутся в наших сердцах и памяти», — сообщил мэр Тобольска в своей публикации. Награды передали родственникам бойцов: Геннадия Пальянова, Валерия Лобачева, Анвара Шарипова, Евгения Котрикова, Никиты Радочина, Владимира Перескока и Алексей Куимова. Глава города также сообщил, что при необходимости, семьям погибших окажется дополнительная помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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