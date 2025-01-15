Цеха Драмтеатра без крыши и крысы на станках: курганский сенатор высказался о «Городе трудовой доблести»

Сенатор Сергей Муратов высказался о новом статусе Кургана как города трудовой доблести. Политик эксклюзивно рассказал URA.RU, в каких жутких условиях в годы Великой Отечественной работали курганцы и его отец, обеспечивая фронт.
Муратов подчеркнул, что Курган — это значимый центр, который заслуживает такого признания. Он вспомнил о трудных условиях, в которых работали люди в прошлом, о которых ему рассказывал отец. «Я считаю, что наш город действительно заслуживает этого звания. Например, завод „Курганприбор“. Он создавался в начале ноября 1941 года. Станки, привезенные из европейской части страны, и производственные цеха размещались в зерноскладах. Их строили пленные японцы. Условия работы были ужасными — крысы бегали по станкам, здания были не утеплены. Люди буквально своим теплом отогревали станки, чтобы они работали», — объяснил сенатор.
Он уточнил, что, в условиях морозов, если люди могли отогреться возле буржуек, то станки было трудно согреть. При замерзании ремни на станках выходили из строя, масло застывало и не давало проворачиваться механизму. Несмотря на сложные условия, первую продукцию завод смог выдать уже 13 января.
Политик также вспомнил, что первый цех «Кургандормаша» был размещен в здании, где сейчас находится Драмтеатр. При этом в 1941 году там сгорела часть крыши. Ее наскоро перекрыли, чтоб не летел снег, и продолжили работать. Сложность вызывал и поиск специалистов. Это должны были быть знающие люди, которые могли запустить станки в работу. «За новый статус Кургана большая благодарность губернатору Вадиму Шумкову и лидеру единороссов Владимиру Якушеву», — подчеркнул Муратов.
Летом и осенью 1941 года на территорию Курганской области было эвакуировано 22 завода. В результате этой эвакуации регион начал производить для фронта огнеметы, минометы, реактивные снаряды, авиационные бомбы, танковые огнетушители, бензозаправщики, телефоны и т.д.
Статус «Города трудовой доблести» присвоил Кургану Владимир Путин. Аналогичный статус получили еще шесть городов России. Этот статус принесет городу не только новое историческое признание, но и дополнительные бонусы — от установки памятной стелы и салютов до приоритетного получения федеральных субсидий.
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