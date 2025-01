В Тюмени виниловая пластинка The Beatles продается за 7,6 тысячи рублей. Фото

Пластинка выпущена в Японии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на продажу выставлена виниловая пластинка легендарной рок-группы The Beatles альбома «Yellow Submarine». Аналитики «Авито» поделились, что выпущена она в Японии и стоит всего 7 600 рублей. «Песня The Beatles „Yellow Submarine" была написана Полом Маккартни в 1966 году. Сразу после выхода сингл занял первое место в английском хит-параде, на котором оставался четыре недели. Виниловую пластинку японского издания с полюбившимся хитом „Yellow Submarine" можно приобрести на Авито за 7 600 рублей», — сообщили аналитики URA.RU. Для меломанов в Тюмени также продаются фирменный аудиокассеты The Beatles. На момент публикации в объявлении значилось семь экземпляров, цена самого дорого составляет 4 200 рублей. За все кассеты поклонниками группы придется отдать порядка 17 000 рублей, но собственник обещал сделать хорошую скидку. Пластинка в отличном состоянии Avito Фото: Стоимость всех кассет чуть более 17 тысяч рублей Avito Фото:

