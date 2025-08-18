Тюменцу за полгода спамеры пытались позвонить более 12 тысяч раз

Активнее всего мошенники действовали в марте
Тюменцу за полгода сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 12 тысяч звонков спамеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мобильного оператора.
«За это время сервисом „Защитник“ заблокировано более 19 миллионов нежелательных звонков. А одному тюменцу спамеры в течение шести месяцев пытались дозвониться более 12 тысяч раз», — рассказали в МТС.
Тюменцы чаще всего сталкивались с активностью телефонных спамеров и мошенников в марте. В течение первого месяца весны было зафиксировано и заблокировано свыше четырех миллионов нежелательных звонков.
