Тюменцу за полгода спамеры пытались позвонить более 12 тысяч раз

Активнее всего мошенники действовали в марте
Активнее всего мошенники действовали в марте

Тюменцу за полгода сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 12 тысяч звонков спамеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

«За это время сервисом „Защитник“ заблокировано более 19 миллионов нежелательных звонков. А одному тюменцу спамеры в течение шести месяцев пытались дозвониться более 12 тысяч раз», — рассказали в МТС.

Тюменцы чаще всего сталкивались с активностью телефонных спамеров и мошенников в марте. В течение первого месяца весны было зафиксировано и заблокировано свыше четырех миллионов нежелательных звонков.

