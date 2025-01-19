19 января 2025
18 января 2025

Федеральные каналы перестанут работать на телевизорах у курганцев: где смотреть любимые программы

На телевизорах курганцев перестанут работать федеральные каналы
© Служба новостей «URA.RU»
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Перебои в телевещании ожидаются с 8:00 до 17:00
Перебои в телевещании ожидаются с 8:00 до 17:00 Фото:

В Кургане 20 января ожидаются сбои в теле- и радиовещании из-за плановых профилактических работ. В связи с этим посмотреть федеральные каналы по телевизору будет затруднительно. Об этом информирует администрация города.

«В течение дня, с 8:00 до 17:00, жители города могут столкнуться с отсутствием цифровых телевизионных каналов 1-го и 2-го мультиплекса, а также радиостанций в FM-диапазоне», — говорится в сообщении мэрии со ссылкой на ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиала «Курганский областной радиотелевизионный передающий центр». Кроме того, с 3:00 до 7:00 запланированы профилактические работы на спутниковых каналах связи, во время которых возможны кратковременные перерывы вещания на всех объектах области.

Эти меры необходимы для обеспечения стабильной и надежной работы вещательного оборудования. Жителям рекомендуется заранее подготовиться к возможным неудобствам. 

Пока телевизоры не будут показывать любимые программы, посмотреть их можно будет с помощью интернета. Фильмы и передачи выкладываются на различных площадках, таких как Rutube, VK Видео, в онлайн-кинотеатрах и на других платформах. Кроме того, в современных телевизорах и телефонах есть опции, с помощью которых изображение с телефона можно вывести на телеэкран для просмотра всей семьей.

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В Кургане 20 января ожидаются сбои в теле- и радиовещании из-за плановых профилактических работ. В связи с этим посмотреть федеральные каналы по телевизору будет затруднительно. Об этом информирует администрация города. «В течение дня, с 8:00 до 17:00, жители города могут столкнуться с отсутствием цифровых телевизионных каналов 1-го и 2-го мультиплекса, а также радиостанций в FM-диапазоне», — говорится в сообщении мэрии со ссылкой на ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиала «Курганский областной радиотелевизионный передающий центр». Кроме того, с 3:00 до 7:00 запланированы профилактические работы на спутниковых каналах связи, во время которых возможны кратковременные перерывы вещания на всех объектах области. Эти меры необходимы для обеспечения стабильной и надежной работы вещательного оборудования. Жителям рекомендуется заранее подготовиться к возможным неудобствам.  Пока телевизоры не будут показывать любимые программы, посмотреть их можно будет с помощью интернета. Фильмы и передачи выкладываются на различных площадках, таких как Rutube, VK Видео, в онлайн-кинотеатрах и на других платформах. Кроме того, в современных телевизорах и телефонах есть опции, с помощью которых изображение с телефона можно вывести на телеэкран для просмотра всей семьей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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