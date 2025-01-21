ВСУ атаковали жилой дом после инаугурации Трампа: карта СВО на 21 января

Украинская армия за прошедшую ночь совершила несколько атак на российские регионы. Так, например, в Воронежской области произошло повторное возгорание нефтебазы из-за падения обломков БПЛА, а в Смоленске обломки дронов упали на жилой дом. Все это произошло после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, который хочет как можно скорее решить украинский конфликт. Интерактивная карта спецоперации РФ на Украине, а также ударов ВСУ на 21 января — в материале URA.RU.
Атаки ВСУ на регионы России
Общее количество атак ВСУ
За ночь российские системы ПВО успешно уничтожили 55 украинских дронов, сообщили в Министерстве обороны РФ. Так, 22 БПЛА были уничтожены в Брянской области, 12 — в Ростовской, 10 — в Смоленской, шесть — в Воронежской, четыре — в Саратовской и один в Курской области.
Смоленская область
ВС Украины в ночь на 21 января осуществили атаку на Смоленскую область. Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что в результате ликвидации дронов произошло падение обломков, что привело к возгоранию на земле и на крышах некоторых зданий. Также загорелись минимум шесть этажей в жилом доме на улице Бородинской в Смоленске. На фасаде здания видны следы сажи от горящего топлива. Жильцы загоревшегося жилого дома были эвакуированы.
Анохин уточнил, что обломки дронов моделей PD-2 и «Лютый» были обнаружены в окрестностях города. Взрывные устройства на дронах не сработали, жертв и пострадавших нет. На данный момент ожидается прибытие саперов для разминирования. Предположительно, целью атаки ВСУ были нефтеперерабатывающий и авиационный заводы.
Воронежская область
В Воронежской области произошло возгорание на нефтебазе в результате падения одного из сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале. По его словам, в Лискинском районе были замечены и нейтрализованы несколько дронов, жертв и пострадавших нет. Гусев подчеркнул, что пожарные и специализированные службы приступят к тушению пожара на нефтебазе, как только это будет безопасно.
Брянская область
В Брянской области российские средства ПВО перехватили 22 БПЛА украинской армии, в том числе два реактивных. По данным губернатора региона Александра Богомаза, которые он опубликовал в telegram-канале, разрушений инфраструктуры и пострадавших не обнаружено.
Ростовская область
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщили об очередной атаке ВС Украины по региону. По его данным, с украинской стороны было запущено 12 БПЛА. Он уточнил, что атака была совершена по Шолоховскому и Чертковскому районам. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Саратовская область
По информации телеканала «Вести», в Саратовской области произошли взрывы. Глава региона Роман Бусаргин сообщил в telegram-канале, что в связи с угрозой атаки украинских дронов экстренные службы региона были приведены в высокий уровень готовности. Однако спустя четыре часа угрозу атаки сняли. Позже стало известно, что в регионе сбили четыре БПЛА.
Трамп пытается установить мир на Украине
Американский лидер сообщил, что его украинский коллега Владимир Зеленский согласен на мирные переговоры по текущему конфликту. Дональд Трамп отметил, что хочет встретиться по этому поводу с президентом РФ Владимиром Путиным.
В своих первых предвыборных обещаниях ранее Трамп заявлял, что завершит конфликт на Украине за сутки. Однако позже он увеличил это срок до нескольких месяцев. На данный момент Дональд Трамп, видимо, все же решил вернуться к своему первоначальному обещанию: на следующий день после инаугурации, которая прошла 20 января, он отметил, что у него еще есть половина дня для урегулирования конфликта. Он подчеркнул свою цель установить мир сразу после официального вступления в должность.
Харьковское направление
ВС РФ успешно взяли населенный пункт Зеленый Гай в Харьковской области. Это существенно усложнило возможности для сопротивления со стороны ВС Украины. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские войска были вынуждены ночью покинуть территорию населенного пункта.
Донецкое направление
За последние сутки Донецкая Народная Республика (ДНР) подверглась 25 обстрелам со стороны ВСУ, в ходе которых было выпущено 67 боеприпасов. В результате этого погиб один человек, еще 21 получил ранения, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины.
Ореховское направление
Саперы-десантники из Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ успешно обезвредили дистанционно установленную мину ВС Украины на ореховском участке фронта в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Красноармейское направление
Во время боевого дежурства на красноармейском направлении расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» из группировки войск «Центр» успешно уничтожил украинские снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенные в США. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
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