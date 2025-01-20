20 января 2025

В ЯНАО воспитателей детсада вынуждают работать сверхурочно. Скрин

Воспитатели в Салехарде пожаловались на руководителей детсада «Морошка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Воспитатели ходят на работу в выходные
Воспитатели ходят на работу в выходные Фото:

Воспитатели из детсада «Морошка» в Салехарде (ЯНАО) пожаловались, что их попросили выйти на работу в три часа утра, чтобы устранить последствия аварии — в саду прорвало трубу с холодной водой. Они также сообщают в соцсетях, что отказаться от мероприятий, запланированных заведующей детсадом в выходные дни, якобы нельзя.

«У нас в детском саду „Морошка“ заведующая и ее заместитель достали нас дергать в нерабочее время: то потоп мы устранять должны, то бежать на какие-то мероприятия в субботу и в воскресенье. Подскажите, в каждом саду творится такой беспредел?» — написали в анонимном сообщении в группе «Подслушано в Салехарде» в VK.

В комментариях к посту жители Салехарда предложили воспитателям просто отказаться от неоплачиваемой нагрузки, однако Мария Калимуллина ответила, что это невозможно. «Не вправе отказаться. Сказали, что в понедельник будем объяснительные писать. У меня болеет ребенок, почему я должна бежать, устранять недоработки заведующей и ее истеричного зама? Мы коллективом будем обращаться в департамент образования ЯНАО», — написала Калимуллина.

Сотрудники департамента образования Салехарда подтвердили, что в ночь с 15 на 16 января в детском саду «Морошка» произошла нештатная ситуация — прорыв трубы холодного водоснабжения. Поэтому для экстренного устранения последствий, которые могли помешать утреннему приему детей, заведующая детским садом привлекла желающих сотрудников к оказанию помощи по ликвидации ЧП. В скринах переписки, которые есть в распоряжении URA.RU, видно, что сообщения в рабочем чате появились в 3:21.

«Департаментом образования проведена разъяснительная работа с руководством дошкольного учреждения о недопустимости привлечения работников к трудовой деятельности в нерабочее время без их согласия. А также о недопустимости включения мероприятий в годовой план в выходные дни», — сообщил представитель департамента образования Салехарда в комментариях к посту.

Ранее URA.RU сообщало, что заведующую и воспитателя в детском саду «Росинка» привлекут к дисциплинарной ответственности за распитие алкогольных напитков во время сончаса. О ситуации стало известно после жалобы матери, ребенка которой воспитатель унизила перед детьми, заявив, что девочка выглядит некрасиво.

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Воспитатели из детсада «Морошка» в Салехарде (ЯНАО) пожаловались, что их попросили выйти на работу в три часа утра, чтобы устранить последствия аварии — в саду прорвало трубу с холодной водой. Они также сообщают в соцсетях, что отказаться от мероприятий, запланированных заведующей детсадом в выходные дни, якобы нельзя. «У нас в детском саду „Морошка“ заведующая и ее заместитель достали нас дергать в нерабочее время: то потоп мы устранять должны, то бежать на какие-то мероприятия в субботу и в воскресенье. Подскажите, в каждом саду творится такой беспредел?» — написали в анонимном сообщении в группе «Подслушано в Салехарде» в VK. В комментариях к посту жители Салехарда предложили воспитателям просто отказаться от неоплачиваемой нагрузки, однако Мария Калимуллина ответила, что это невозможно. «Не вправе отказаться. Сказали, что в понедельник будем объяснительные писать. У меня болеет ребенок, почему я должна бежать, устранять недоработки заведующей и ее истеричного зама? Мы коллективом будем обращаться в департамент образования ЯНАО», — написала Калимуллина. Сотрудники департамента образования Салехарда подтвердили, что в ночь с 15 на 16 января в детском саду «Морошка» произошла нештатная ситуация — прорыв трубы холодного водоснабжения. Поэтому для экстренного устранения последствий, которые могли помешать утреннему приему детей, заведующая детским садом привлекла желающих сотрудников к оказанию помощи по ликвидации ЧП. В скринах переписки, которые есть в распоряжении URA.RU, видно, что сообщения в рабочем чате появились в 3:21. «Департаментом образования проведена разъяснительная работа с руководством дошкольного учреждения о недопустимости привлечения работников к трудовой деятельности в нерабочее время без их согласия. А также о недопустимости включения мероприятий в годовой план в выходные дни», — сообщил представитель департамента образования Салехарда в комментариях к посту. Ранее URA.RU сообщало, что заведующую и воспитателя в детском саду «Росинка» привлекут к дисциплинарной ответственности за распитие алкогольных напитков во время сончаса. О ситуации стало известно после жалобы матери, ребенка которой воспитатель унизила перед детьми, заявив, что девочка выглядит некрасиво.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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