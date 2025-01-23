Прослужил несколько месяцев: в Тюмени простились с погибшим участником СВО

В Тюмени 22 января простились с участником специальной военной операции Артемом Устиновым. Об этом в соцсетях сообщила его мать. Мужчина ушел служить по контракту в августе 2024 года.
«В ходе проведения специальной военной операции героически погиб мой любимый сын Устинов Артем Андреевич. В августе 2024 года по зову сердца отправился на СВО. Был направлен на Курское направление в звании командир отделения. В ходе боя был ранен», — рассказала Наталья Устинова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Мать бойца также рассказал, что отряд ее сына окружили солдаты ВСУ. Мужчина с другими военными отстреливался от вражеского огня до конца. Погибшего Артема Устинова наградили Орденом Мужества.
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