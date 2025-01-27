27 января 2025

Тоболяк убил соседа гвоздодером

© Служба новостей «URA.RU»
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Соседа задержали
Соседа задержали Фото:

В Тобольске (Тюменская область) сосед во время ссоры убил соседа гвоздодером. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. 

«Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения соседями произошла ссора на бытовой почве. Во время словесной перепалки на лестничной площадке обвиняемый взял гвоздодер из своей квартиры и ударил им 43-летнего соседа в область живота. От полученной травмы мужчина скончался на месте», — указано в сообщении.

Соседа задержали. Ему предъявили обвинение в совершении убийства.

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В Тобольске (Тюменская область) сосед во время ссоры убил соседа гвоздодером. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.  «Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения соседями произошла ссора на бытовой почве. Во время словесной перепалки на лестничной площадке обвиняемый взял гвоздодер из своей квартиры и ударил им 43-летнего соседа в область живота. От полученной травмы мужчина скончался на месте», — указано в сообщении. Соседа задержали. Ему предъявили обвинение в совершении убийства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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