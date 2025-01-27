Тоболяк убил соседа гвоздодером

Соседа задержали
В Тобольске (Тюменская область) сосед во время ссоры убил соседа гвоздодером. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
«Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения соседями произошла ссора на бытовой почве. Во время словесной перепалки на лестничной площадке обвиняемый взял гвоздодер из своей квартиры и ударил им 43-летнего соседа в область живота. От полученной травмы мужчина скончался на месте», — указано в сообщении.
Соседа задержали. Ему предъявили обвинение в совершении убийства.
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