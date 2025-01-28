28 января 2025

«Задыхаются от нечистот»: в Тобольске дети вынуждены дышать канализацией в школе

Ученики школы №1 в Тобольске дышат нечистотами из-за прорыва канализации
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство школы ищет возможности для решения проблемы
Руководство школы ищет возможности для решения проблемы Фото:

Ученики малого корпуса школы №1 в Тобольске Тюменской области вынуждены дышать запахом канализации. Родители жалуются, что вонью пропитывается и школьная форма. Информацией об этом тоболяки поделились в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемая администрация МАОУ СОШ №1, примите меры по устранению неисправности канализации в малом корпусе! Дети на уроках вынуждены задыхаться от запахов нечистот. Ими пропитывается вся одежда! Окна открыть невозможно — холодно», — рассказал родитель в сообществе «Типичный Тобольск».

URA.RU связалось с директором учреждения. Она подчеркнула, что в школе возникали инциденты, которые могли привести к подобной ситуации.

«Да, была небольшая протечка. Но ее устранили тут же. Также ситуация могла возникнуть из-за повышения температуры на улице после заморозков, из-за чего трубы канализации стали оттаивать», — поделилась подробностями Ирина Петрова.

Особое внимание директор обратила на то, что в малом корпусе отсутствует вентиляция. Поэтому возникший запах мог долгое время находиться в здании. Однако в школе ищут способы решения этой проблемы.

Ранее URA.RU сообщало, что в туалетах школы №17 Тобольска установили камеры. Родителей учеников возмутило такое «новшество».

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Ученики малого корпуса школы №1 в Тобольске Тюменской области вынуждены дышать запахом канализации. Родители жалуются, что вонью пропитывается и школьная форма. Информацией об этом тоболяки поделились в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемая администрация МАОУ СОШ №1, примите меры по устранению неисправности канализации в малом корпусе! Дети на уроках вынуждены задыхаться от запахов нечистот. Ими пропитывается вся одежда! Окна открыть невозможно — холодно», — рассказал родитель в сообществе «Типичный Тобольск». URA.RU связалось с директором учреждения. Она подчеркнула, что в школе возникали инциденты, которые могли привести к подобной ситуации. «Да, была небольшая протечка. Но ее устранили тут же. Также ситуация могла возникнуть из-за повышения температуры на улице после заморозков, из-за чего трубы канализации стали оттаивать», — поделилась подробностями Ирина Петрова. Особое внимание директор обратила на то, что в малом корпусе отсутствует вентиляция. Поэтому возникший запах мог долгое время находиться в здании. Однако в школе ищут способы решения этой проблемы. Ранее URA.RU сообщало, что в туалетах школы №17 Тобольска установили камеры. Родителей учеников возмутило такое «новшество».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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