«Задыхаются от нечистот»: в Тобольске дети вынуждены дышать канализацией в школе

Ученики малого корпуса школы №1 в Тобольске Тюменской области вынуждены дышать запахом канализации. Родители жалуются, что вонью пропитывается и школьная форма. Информацией об этом тоболяки поделились в соцсети «ВКонтакте».
«Уважаемая администрация МАОУ СОШ №1, примите меры по устранению неисправности канализации в малом корпусе! Дети на уроках вынуждены задыхаться от запахов нечистот. Ими пропитывается вся одежда! Окна открыть невозможно — холодно», — рассказал родитель в сообществе «Типичный Тобольск».
URA.RU связалось с директором учреждения. Она подчеркнула, что в школе возникали инциденты, которые могли привести к подобной ситуации.
«Да, была небольшая протечка. Но ее устранили тут же. Также ситуация могла возникнуть из-за повышения температуры на улице после заморозков, из-за чего трубы канализации стали оттаивать», — поделилась подробностями Ирина Петрова.
Особое внимание директор обратила на то, что в малом корпусе отсутствует вентиляция. Поэтому возникший запах мог долгое время находиться в здании. Однако в школе ищут способы решения этой проблемы.
Ранее URA.RU сообщало, что в туалетах школы №17 Тобольска установили камеры. Родителей учеников возмутило такое «новшество».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!