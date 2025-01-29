Жителям Кургана предлагают провести День святого Валентина в SPA или с котиками

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Курганцам рассказали, как провести День святого Валентина в SPA, с котиками и не только
Курганцам рассказали, как провести День святого Валентина в SPA, с котиками и не только Фото:

Жителям Кургана рассказали, как провести День святого Валентина 14 февраля. Необычные идеи для свиданий с адресами мероприятий и локациями опубликовал местный telegram-канал «Курганистан».

«Отличной идей может стать посещение мастер-класса по гончарному мастерству в мастерской „Колмогор“ (Пролетарская, 82) — 3500 рублей за двоих, spa-ритуал „Путешествие в Таиланд“ (7200 рублей) по адресу Гоголя, 40», — указано в канале.

Среди других предложений: 

  • Конная прогулка (6 микрорайон, 25/4). Стоимость – 3000 рублей за час катания на территории клуба, 4000 рублей за прогулку за территорией клуба (только для опытных всадников);
  • Прогулка по Страусиной ферме (деревня Лукино, микрорайон Рощино, 24). Стоимость – от 700 рублей за двоих;
  • Катание на картах (Омская, 82и/1). Стоимость – от 800 рублей за 10 минут катания.
  • Прыжок с парашютом (офис на Рихарда Зорге, 56). Стоимость – 4500 рублей за самостоятельный прыжок, 9500 рублей за прыжок с инструктором;
  • Релакс с котиками в котокафе (Коли Мяготина, 99). Стоимость – 500 рублей за двоих в будни, 600 рублей за двоих в праздники.

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Жителям Кургана рассказали, как провести День святого Валентина 14 февраля. Необычные идеи для свиданий с адресами мероприятий и локациями опубликовал местный telegram-канал «Курганистан». «Отличной идей может стать посещение мастер-класса по гончарному мастерству в мастерской „Колмогор“ (Пролетарская, 82) — 3500 рублей за двоих, spa-ритуал „Путешествие в Таиланд“ (7200 рублей) по адресу Гоголя, 40», — указано в канале. Среди других предложений: 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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