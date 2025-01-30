Губернатор Шумков не упустил случая напомнить о себе политэлитам Тюмени

В Тюмени на заседании гордумы спикер из Кургана отчитался о работе губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Речь спикера курганской гордумы в Тюмени политэлиты посчитали пиаром Вадима Шумкова (на фото в центре)
Речь спикера курганской гордумы в Тюмени политэлиты посчитали пиаром Вадима Шумкова (на фото в центре) Фото:

В Тюмени на презентации представительных органов муниципальных образований в городской думе председатель из Кургана Игорь Прозоров удивил коллег свои выступлением. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, в отличии от остальных спикеров со всей России Прозоров начал свою речь с жалоб.

«Часто возникала всеобщая проблема о взаимодействии между представительным органом власти и исполнительной власти. А с 2019 года у нас никаких разногласий между представительным органом власти и сотрудниками органов власти на территории города», — передает слова Прозорова корреспондент URA.RU.

Выступление Прозорова выбивалось из общей канвы — остальные председатели дум со всей России презентовали свои действующие проекты по работе с населением. Как рассуждают инсайдеры агентства из областного правительства, это могло быть сделано по заданию курганского губернатора Вадима Шумкова и в целом похоже на речи главы соседнего региона. Дата указанная в качестве «переломного» момента — 2019 год — это год вступления в должность Шумкова на пост губернатора Курганской области. 

На презентации представительных органов муниципальных образований присутствовали спикеры дум из Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Перми, Тобольска и Ханты-Мансийска. На встрече с ней было подписано соглашение о сотрудничестве между думами двух городов — Тюмени и Якутска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на презентации представительных органов муниципальных образований в городской думе председатель из Кургана Игорь Прозоров удивил коллег свои выступлением. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, в отличии от остальных спикеров со всей России Прозоров начал свою речь с жалоб. «Часто возникала всеобщая проблема о взаимодействии между представительным органом власти и исполнительной власти. А с 2019 года у нас никаких разногласий между представительным органом власти и сотрудниками органов власти на территории города», — передает слова Прозорова корреспондент URA.RU. Выступление Прозорова выбивалось из общей канвы — остальные председатели дум со всей России презентовали свои действующие проекты по работе с населением. Как рассуждают инсайдеры агентства из областного правительства, это могло быть сделано по заданию курганского губернатора Вадима Шумкова и в целом похоже на речи главы соседнего региона. Дата указанная в качестве «переломного» момента — 2019 год — это год вступления в должность Шумкова на пост губернатора Курганской области.  На презентации представительных органов муниципальных образований присутствовали спикеры дум из Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Перми, Тобольска и Ханты-Мансийска. На встрече с ней было подписано соглашение о сотрудничестве между думами двух городов — Тюмени и Якутска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...