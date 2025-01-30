Губернатор Шумков не упустил случая напомнить о себе политэлитам Тюмени

В Тюмени на презентации представительных органов муниципальных образований в городской думе председатель из Кургана Игорь Прозоров удивил коллег свои выступлением. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, в отличии от остальных спикеров со всей России Прозоров начал свою речь с жалоб.
«Часто возникала всеобщая проблема о взаимодействии между представительным органом власти и исполнительной власти. А с 2019 года у нас никаких разногласий между представительным органом власти и сотрудниками органов власти на территории города», — передает слова Прозорова корреспондент URA.RU.
Выступление Прозорова выбивалось из общей канвы — остальные председатели дум со всей России презентовали свои действующие проекты по работе с населением. Как рассуждают инсайдеры агентства из областного правительства, это могло быть сделано по заданию курганского губернатора Вадима Шумкова и в целом похоже на речи главы соседнего региона. Дата указанная в качестве «переломного» момента — 2019 год — это год вступления в должность Шумкова на пост губернатора Курганской области.
На презентации представительных органов муниципальных образований присутствовали спикеры дум из Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Перми, Тобольска и Ханты-Мансийска. На встрече с ней было подписано соглашение о сотрудничестве между думами двух городов — Тюмени и Якутска.
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