Справки о доходах алиментщиков предложили отменить

Рассчитывать размер алиментов необходимо исходя из реальных поступлений на банковскую карту родителя, потому что в справках о доходах, которые алиментщики предоставляют, зачастую указана заниженная зарплата. Об этом рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с URA.RU.
«Компетентные органы должны получать информацию о доходе не на основании справки, которую сейчас приносит алиментщик, а анализируя его собственность, и поступления, которые ежемесячно приходят на банковскую карточку», — сообщет депутат.
По словам Буцкой, чтобы уменьшить взыскиваемую сумму, алиментщики находят лазейки, вроде «серой» зарплаты. «Но люди-то все видят, — говорит она. — И на какой машине этот родитель ездит, в какой квартире живет». Из этого рассчитывать сумму ежемесячной выплаты ребенку будет справедливо, уверена депутат. Более подробный материал о том, какие меры нужно принять, чтобы заставить алиментщика платить своему ребенку, читайте в материале URA.RU.
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