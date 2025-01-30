Справки о доходах алиментщиков предложили отменить

Госдума: размер алиментов не должен зависеть от официального дохода родителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Размер алиментов исходя из реальных поступлений на карточку
Размер алиментов исходя из реальных поступлений на карточку Фото:

Рассчитывать размер алиментов необходимо исходя из реальных поступлений на банковскую карту родителя, потому что в справках о доходах, которые алиментщики предоставляют, зачастую указана заниженная зарплата. Об этом рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с URA.RU. 

«Компетентные органы должны получать информацию о доходе не на основании справки, которую сейчас приносит алиментщик, а анализируя его собственность, и поступления, которые ежемесячно приходят на банковскую карточку», — сообщет депутат.

По словам Буцкой, чтобы уменьшить взыскиваемую сумму, алиментщики находят лазейки, вроде «серой» зарплаты. «Но люди-то все видят, — говорит она. — И на какой машине этот родитель ездит, в какой квартире живет». Из этого рассчитывать сумму ежемесячной выплаты ребенку будет справедливо, уверена депутат. Более подробный материал о том, какие меры нужно принять, чтобы заставить алиментщика платить своему ребенку, читайте в материале URA.RU.

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Рассчитывать размер алиментов необходимо исходя из реальных поступлений на банковскую карту родителя, потому что в справках о доходах, которые алиментщики предоставляют, зачастую указана заниженная зарплата. Об этом рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с URA.RU.  «Компетентные органы должны получать информацию о доходе не на основании справки, которую сейчас приносит алиментщик, а анализируя его собственность, и поступления, которые ежемесячно приходят на банковскую карточку», — сообщет депутат. По словам Буцкой, чтобы уменьшить взыскиваемую сумму, алиментщики находят лазейки, вроде «серой» зарплаты. «Но люди-то все видят, — говорит она. — И на какой машине этот родитель ездит, в какой квартире живет». Из этого рассчитывать сумму ежемесячной выплаты ребенку будет справедливо, уверена депутат. Более подробный материал о том, какие меры нужно принять, чтобы заставить алиментщика платить своему ребенку, читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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