Производители объяснили резкое подорожание хлеба в России

Рост цен на хлебобулочные изделия обусловлен подорожанием логистики и товаров для производства. Об этом сообщил генеральный директор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов.
«Если за январь — ноябрь 2024 года себестоимость кондитерской и замороженной продукции выросла на 16% год к году, то свежих хлебобулочных изделий — на 27%. Это связано с удорожанием логистики и сырья», — поделился Козлов. Его слова передает «Коммерсант».
За последний год цены на муку различных сортов значительно поднялись: мука первого сорта подорожала на 18%, мука высшего — на 22%, а ржаная — на 33%. Также отмечается рост цен более чем на 10% на начинки, молочные и яичные продукты.
По информации генерального директора БКХ «Коломенский», стоимость зерна может занимать до 80% от розничной стоимости хлебобулочных изделий. Он также указал, что на ценообразование в этой категории товаров оказывает влияние увеличение фонда оплаты труда, который за прошедший год возрос на 30%.
Ранее телеканал ОТР сообщал, что в РФ подешевели огурцы и яйца. Кроме того, также было зафиксировано падение цен на консервы, молочные смеси, сахар и морковь.
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