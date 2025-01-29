Производители объяснили резкое подорожание хлеба в России

Стоимость хлеба в России выросла из-за удорожания логистики и сырья
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Цены на хлеб поднялись из-за подорожания логистики и сырья
Цены на хлеб поднялись из-за подорожания логистики и сырья Фото:

Рост цен на хлебобулочные изделия обусловлен подорожанием логистики и товаров для производства. Об этом сообщил генеральный директор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов.

«Если за январь — ноябрь 2024 года себестоимость кондитерской и замороженной продукции выросла на 16% год к году, то свежих хлебобулочных изделий — на 27%. Это связано с удорожанием логистики и сырья», — поделился Козлов. Его слова передает «Коммерсант».

За последний год цены на муку различных сортов значительно поднялись: мука первого сорта подорожала на 18%, мука высшего — на 22%, а ржаная — на 33%. Также отмечается рост цен более чем на 10% на начинки, молочные и яичные продукты.

По информации генерального директора БКХ «Коломенский», стоимость зерна может занимать до 80% от розничной стоимости хлебобулочных изделий. Он также указал, что на ценообразование в этой категории товаров оказывает влияние увеличение фонда оплаты труда, который за прошедший год возрос на 30%.

Ранее телеканал ОТР сообщал, что в РФ подешевели огурцы и яйца. Кроме того, также было зафиксировано падение цен на консервы, молочные смеси, сахар и морковь.

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Рост цен на хлебобулочные изделия обусловлен подорожанием логистики и товаров для производства. Об этом сообщил генеральный директор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов. «Если за январь — ноябрь 2024 года себестоимость кондитерской и замороженной продукции выросла на 16% год к году, то свежих хлебобулочных изделий — на 27%. Это связано с удорожанием логистики и сырья», — поделился Козлов. Его слова передает «Коммерсант». За последний год цены на муку различных сортов значительно поднялись: мука первого сорта подорожала на 18%, мука высшего — на 22%, а ржаная — на 33%. Также отмечается рост цен более чем на 10% на начинки, молочные и яичные продукты. По информации генерального директора БКХ «Коломенский», стоимость зерна может занимать до 80% от розничной стоимости хлебобулочных изделий. Он также указал, что на ценообразование в этой категории товаров оказывает влияние увеличение фонда оплаты труда, который за прошедший год возрос на 30%. Ранее телеканал ОТР сообщал, что в РФ подешевели огурцы и яйца. Кроме того, также было зафиксировано падение цен на консервы, молочные смеси, сахар и морковь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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