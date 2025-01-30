СКР предъявил обвинение экс-главе «Фонбет» Анохину

Следственный комитет России по Московской области предъявил обвинения трем фигурантам в рамках уголовного дела о коррупции. Среди обвиняемых — бывший генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин и один из руководителей подразделений столичного МВД. Им инкриминируются статьи о даче взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по уголовному делу о коррупции задержаны генеральный директор букмекерской компании, один из руководителей подразделений столичного МВД, а также юрист», — говорится в telegram-канале СК. Уточняется, что ему предъявлены обвинения по статьям о даче взятки и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
По информации следствия, экс-глава «Фонбет» передал через посредников взятку в размере 60 млн рублей для того, чтобы избежать представления в следственные органы материалов ФСБ, связанных с хищением бюджетных средств на его предыдущем месте работы. Однако передача взятки оказалась частью оперативного эксперимента, после чего были задержаны все участники процесса.
В рамках дела следователи провели ряд допросов, обысков и выемок. В ближайшее время ожидается, что следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для всех задержанных.
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