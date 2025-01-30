Эрмитаж закрыл вход в Зимний дворец из-за угрозы безопасности

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Зимний дворец временно закрыли из-за угрозы безопасности
Зимний дворец временно закрыли из-за угрозы безопасности Фото:

Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа в Санкт-Петербурге временно закрыт из-за угрозы безопасности. На данный момент ведется проверка служебных помещений и залов с экспозициями, сообщили в музее. 

«Сегодня, 30 января 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности Зимнего дворца. Главный вход в здание временно закрыт», — говорится в telegram-канале Эрмитажа. 

Отмечается, что через Шуваловский проезд организовали вход в Главный музейный комплекс, посетители с уже купленными билетами смогут пройти в него сегодня, но позже, или в любой другой день. 

Обновлено в 13.35 (МСК)

Вход в Главный музейный комплекс через главные ворота Зимнего дворца возобновлен. Представители Эрмитажа сообщили, что музей работает в штатном режиме.

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Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа в Санкт-Петербурге временно закрыт из-за угрозы безопасности. На данный момент ведется проверка служебных помещений и залов с экспозициями, сообщили в музее.  «Сегодня, 30 января 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности Зимнего дворца. Главный вход в здание временно закрыт», — говорится в telegram-канале Эрмитажа.  Отмечается, что через Шуваловский проезд организовали вход в Главный музейный комплекс, посетители с уже купленными билетами смогут пройти в него сегодня, но позже, или в любой другой день.  Обновлено в 13.35 (МСК) Вход в Главный музейный комплекс через главные ворота Зимнего дворца возобновлен. Представители Эрмитажа сообщили, что музей работает в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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