Эрмитаж закрыл вход в Зимний дворец из-за угрозы безопасности

Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа в Санкт-Петербурге временно закрыт из-за угрозы безопасности. На данный момент ведется проверка служебных помещений и залов с экспозициями, сообщили в музее.
«Сегодня, 30 января 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности Зимнего дворца. Главный вход в здание временно закрыт», — говорится в telegram-канале Эрмитажа.
Отмечается, что через Шуваловский проезд организовали вход в Главный музейный комплекс, посетители с уже купленными билетами смогут пройти в него сегодня, но позже, или в любой другой день.
Обновлено в 13.35 (МСК)
Вход в Главный музейный комплекс через главные ворота Зимнего дворца возобновлен. Представители Эрмитажа сообщили, что музей работает в штатном режиме.
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