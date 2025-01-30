NYT: в США не удалось никого спасти при крушении самолета с россиянами

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В США заявили, что после крушения самолета никого не удалось спасти
В США заявили, что после крушения самолета никого не удалось спасти Фото:
новость из сюжета
В США самолет потерпел крушение после столкновения с вертолетом

После столкновения самолета с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне не удалось никого спасти. Об этом сообщил генеральный директор Управления аэропортов Вашингтона Джек Поттер. 

«К сожалению, нам не удалось никого спасти», — заявил Поттер. Информацию передает The New York Times. 

При этом ранее сообщалось, что на берег реки Потомак, куда упал самолет после столкновения с военным вертолетом, вынесло тела погибших. Старший транспортный и национальный корреспондент CBS News Крис Ван Клив уточнил, что обломки пассажирского лайнера разбросаны по дну реки на глубине от 152,4 до 243,84 сантиметров.

В аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. В результате инцидента оба воздушных судна потерпели крушение, упав в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военных.

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После столкновения самолета с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне не удалось никого спасти. Об этом сообщил генеральный директор Управления аэропортов Вашингтона Джек Поттер.  «К сожалению, нам не удалось никого спасти», — заявил Поттер. Информацию передает The New York Times.  При этом ранее сообщалось, что на берег реки Потомак, куда упал самолет после столкновения с военным вертолетом, вынесло тела погибших. Старший транспортный и национальный корреспондент CBS News Крис Ван Клив уточнил, что обломки пассажирского лайнера разбросаны по дну реки на глубине от 152,4 до 243,84 сантиметров. В аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. В результате инцидента оба воздушных судна потерпели крушение, упав в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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