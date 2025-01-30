В Рощино предупредили пассажиров о важных изменениях

Нумерация выходов на посадку начинается в новом здании аэропорта
В аэропорту Тюмени с 30 января изменилась нумерация выходов на посадку из-за присвоения номером гейтам в новом здании воздушной гавани. Об этом пассажиров предупредили в соцсети.
«В аэропорту Рощино изменилась нумерация выходов на посадку. Теперь выходы в центральном здании нумеруются от 3, 3А до 7, 7А. Номера 1, 1А, а также 2 и 2А присвоили гейтам в новом здании», — сообщается в официальном telegram-канале Рощино.
В настоящее время выходы в новом здании аэропорта не работают. Пассажиров просят заранее приезжать к вылету, чтобы не запутаться.
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