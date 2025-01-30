30 января 2025

В Рощино предупредили пассажиров о важных изменениях

В тюменском аэропорту изменилась нумерация выходов на посадку
© Служба новостей «URA.RU»
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Нумерация выходов на посадку начинается в новом здании аэропорта
Нумерация выходов на посадку начинается в новом здании аэропорта Фото:

В аэропорту Тюмени с 30 января изменилась нумерация выходов на посадку из-за присвоения номером гейтам в новом здании воздушной гавани. Об этом пассажиров предупредили в соцсети.

«В аэропорту Рощино изменилась нумерация выходов на посадку. Теперь выходы в центральном здании нумеруются от 3, 3А до 7, 7А. Номера 1, 1А, а также 2 и 2А присвоили гейтам в новом здании», — сообщается в официальном telegram-канале Рощино.

В настоящее время выходы в новом здании аэропорта не работают. Пассажиров просят заранее приезжать к вылету, чтобы не запутаться.

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В аэропорту Тюмени с 30 января изменилась нумерация выходов на посадку из-за присвоения номером гейтам в новом здании воздушной гавани. Об этом пассажиров предупредили в соцсети. «В аэропорту Рощино изменилась нумерация выходов на посадку. Теперь выходы в центральном здании нумеруются от 3, 3А до 7, 7А. Номера 1, 1А, а также 2 и 2А присвоили гейтам в новом здании», — сообщается в официальном telegram-канале Рощино. В настоящее время выходы в новом здании аэропорта не работают. Пассажиров просят заранее приезжать к вылету, чтобы не запутаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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