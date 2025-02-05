05 февраля 2025

Кадровый дефицит в Госавтоинспекции Курганской области превысил 17%

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ГИА Курганской области не хватает 95 сотрудников
ГИА Курганской области не хватает 95 сотрудников Фото:

В Госавтоинспекции Курганской области не хватает 95 сотрудников, некомплект составляет 17,5%. Об этом рассказал начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области Юрий Филипчук на пресс-конференции по итогам года, передает корреспондент URA.RU.

«Для нас вопрос дефицита кадров болезненный. По состоянию на 1 января 2025 года, штатная численность аттестованного личного состава Госавтоинспекции Курганской области составляет 542 единицы. Некомплект 17,5%», — сообщил Филипчук.

Учитывая дефицит личного состава, Госавтоинспекция сосредотачивает усилия на проблемных направлениях. Так, наряды ДПС больше задействованы на выявлении и пресечении более грубых нарушений: выявлении лиц, не имеющих права управления, и водителей, находящихся в нетрезвом виде.

Всего в течение года было организовано и проведено 18 специальных мероприятий, таких как «Нетрезвый водитель», «Внимание дети!», «Мотоцикл», «Безопасный автобус». Выявлено свыше 717 тысяч правонарушений. Это на 16% больше, чем в 2023 году. Грубых нарушений — свыше 7800, задержали и отстранили от управления почти 5 тысяч водителей. Много выявлено пьяных водителей — за прошлый год более 3 тысяч, 459 человек задержано. Они понесли уголовную ответственность. Благодаря этой работе в целом за год статистика по ДТП с пьяными водителями снизилась.

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В Госавтоинспекции Курганской области не хватает 95 сотрудников, некомплект составляет 17,5%. Об этом рассказал начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области Юрий Филипчук на пресс-конференции по итогам года, передает корреспондент URA.RU. «Для нас вопрос дефицита кадров болезненный. По состоянию на 1 января 2025 года, штатная численность аттестованного личного состава Госавтоинспекции Курганской области составляет 542 единицы. Некомплект 17,5%», — сообщил Филипчук. Учитывая дефицит личного состава, Госавтоинспекция сосредотачивает усилия на проблемных направлениях. Так, наряды ДПС больше задействованы на выявлении и пресечении более грубых нарушений: выявлении лиц, не имеющих права управления, и водителей, находящихся в нетрезвом виде. Всего в течение года было организовано и проведено 18 специальных мероприятий, таких как «Нетрезвый водитель», «Внимание дети!», «Мотоцикл», «Безопасный автобус». Выявлено свыше 717 тысяч правонарушений. Это на 16% больше, чем в 2023 году. Грубых нарушений — свыше 7800, задержали и отстранили от управления почти 5 тысяч водителей. Много выявлено пьяных водителей — за прошлый год более 3 тысяч, 459 человек задержано. Они понесли уголовную ответственность. Благодаря этой работе в целом за год статистика по ДТП с пьяными водителями снизилась.
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