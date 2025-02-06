Долг скандального тюменского завода вырос еще на несколько сотен миллионов рублей

Налоговая инспекция увеличила долг «Антипинского НПЗ» на 333,8 миллионов рублей. Об этом стало известно журналистам. Завод имеет миллиардные долги.
«В третью очередь реестра кредиторов АО „Антипинский НПЗ“ внесена запись об установлении требования уполномоченного органа об уплате восстановленного налога на добавленную стоимость на основании налоговой декларации от 27 января 2025 года в размере 333,8 миллионов рублей», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на Константина Сичевого, конкурсного управляющего АНПЗ. Размер третьей очереди реестра кредиторов составляет 163,9 миллиарда рублей, требования налоговой в 333,8 миллиона — это 0,2% требований в третьей очереди.
Скандальный завод известен своими миллиардными долгами и судебными разбирательствами с его бывшим владельцем, который находится в бегах. Имущество завода пытаются распродать и выставляют на торги.
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