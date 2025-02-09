Жительница Шадринска потеряла деньги, пытаясь найти работу

В Шадринске 50-летняя женщина выложила в интернет свою анкету, чтобы найти подработку. В итоге она не только не заработала, но и лишилась своих денег. Об этом сообщает УМВД России по Курганской области.
«В полицию обратилась 50-летняя жительница Шадринска, которая некоторое время назад разместила в интернете свою анкету для поиска дополнительного заработка. С ней связались неизвестные и предложили удаленную работу, однако в итоге она потеряла свои деньги», — сообщили в региональном УМВД.
Лжеработодатели сообщили ей, что нужно открыть зарплатный счет. Далее она выполнила на своем мобильном телефоне под их диктовку ряд действий и обнаружила, что с ее кредитки были переведены деньги на ее же абонентский номер.
Аферисты пообещали вернуть их обратно, однако в результате этой «помощи» женщина лишилась 10 тысяч рублей, которые отправились злоумышленникам. В полиции возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее в Шадринске обвинили в мошенничестве 39-летнюю женщину. Она заключила социальный контракт на 200 тысяч рублей, пояснив, что намерена приобрести крупный рогатый скот для улучшения условий жизни семьи, но потратила деньги на личные нужды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!