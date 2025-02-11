11 февраля 2025

Курганцы переживают за судьбу магазинов «Светофор»

© Служба новостей «URA.RU»
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В торговой сети идут проверки
В торговой сети идут проверки Фото:

Жители Шумихи (Курганская область) переживают, что в городе прекратит работу сеть магазинов «Светофор». Там люди привыкли покупать товары по доступным ценам. Об этом горожане пишут в соцсети.

«Говорят, что „Светофор“ в Шумихе закроют. Была ли в магазине проверка, как обстоят дела?», — говорится в сообщениях жителей, опубликованных в группе «Реальная Шумиха» во «ВКонтакте».

Горожане сообщают в комментариях, что проверка не нашла существенных нарушений в Шумихинском «Светофоре». Они отмечают, что магазин продолжает работать.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее в 24-х курганских магазинах «Светофор» проверка выявила нарушения. В том числе, проверяющие обнаружили животноводческую продукцию без полных сведений о лабораторных исследованиях.

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Жители Шумихи (Курганская область) переживают, что в городе прекратит работу сеть магазинов «Светофор». Там люди привыкли покупать товары по доступным ценам. Об этом горожане пишут в соцсети. «Говорят, что „Светофор“ в Шумихе закроют. Была ли в магазине проверка, как обстоят дела?», — говорится в сообщениях жителей, опубликованных в группе «Реальная Шумиха» во «ВКонтакте». Горожане сообщают в комментариях, что проверка не нашла существенных нарушений в Шумихинском «Светофоре». Они отмечают, что магазин продолжает работать. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее в 24-х курганских магазинах «Светофор» проверка выявила нарушения. В том числе, проверяющие обнаружили животноводческую продукцию без полных сведений о лабораторных исследованиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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