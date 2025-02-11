Курганцы переживают за судьбу магазинов «Светофор»

Жители Шумихи (Курганская область) переживают, что в городе прекратит работу сеть магазинов «Светофор». Там люди привыкли покупать товары по доступным ценам. Об этом горожане пишут в соцсети.
«Говорят, что „Светофор“ в Шумихе закроют. Была ли в магазине проверка, как обстоят дела?», — говорится в сообщениях жителей, опубликованных в группе «Реальная Шумиха» во «ВКонтакте».
Горожане сообщают в комментариях, что проверка не нашла существенных нарушений в Шумихинском «Светофоре». Они отмечают, что магазин продолжает работать.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее в 24-х курганских магазинах «Светофор» проверка выявила нарушения. В том числе, проверяющие обнаружили животноводческую продукцию без полных сведений о лабораторных исследованиях.
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