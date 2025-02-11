Ветеран ямальской политики обвинила власти в «черной неблагодарности»

Экс-депутат Госдумы Ямала (предшественник окружного заксобрания), почетный гражданин округа Нина Ядне заявила, что чиновники не замечают ее заслуг. В соцсетях 78-летняя экс-политик пожаловалась на отсутствие наград и поощрений в ее адрес. Ядне отметила, что среди ее заслуг — идея отмечать «День оленевода» и написание 17 книг о жизни на Ямале.
«Даже на Юбилейных Днях оленевода никто меня не поощряет и не награждает!!! Все эта черная неблагодарность!!! Никаких наград от властей нет, хотя живу и работаю 55 лет в Надыме!», — написала Нина Ядне на личной странице VK.
Собеседники агентства в политических кругах замечают, что у экс-депутата все же имеется множество наград от региона. «Ее периодически зовут на крупные мероприятия, награждают. Но ей видимо все равно не хватает внимания. Окружному внуполу остается только терпеть нападки почетного пенсионера», — рассказал агентству источник.
Эмоциональную публикацию почетный гражданин ЯНАО Нина Ядне выложила после того, как не получила от властей реакции на собственные предложения по празднованию Дня оленевода в Надымском районе ЯНАО. Как ранее сообщало URA.RU, экс-политик известна резкими высказываниями — прежде она заявила, что политика — не для честных людей.
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