Трампу посоветовали не вмешиваться в ядерный арсенал России

Попытки президента США Дональда Трампа добиться соглашения о денуклеаризации с Россией и Китаем, скорее всего, не увенчаются успехом. Такое мнение высказал исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
«Дональд Трамп неоднократно говорил о переговорах о „денуклеаризации“ с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, но он не изложил стратегию, а его прошлые попытки привлечь Россию и Китай к „трехсторонним“ переговорам в 2020 году не дали результатов, и если попытаться сделать это снова, то, скорее всего, закончатся неудачей», — заявил Кимбалл. Его слова передает РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что, несмотря на интерес Трампа к сокращению ядерных арсеналов и готовность Путина к диалогу, одних лишь намерений недостаточно. «Готовность и надежда сами по себе не являются эффективной стратегией сокращения ядерных вооружений», — добавил Кимбалл.
Он также напомнил о международных обязательствах стран «Ядерной пятерки» — России, США, Китая, Франции и Великобритании. В рамках Договора о нераспространении ядерного оружия эти государства обязаны вести переговоры в духе доброй воли о мерах по прекращению гонки ядерных вооружений и продвижению разоружения.
Договор о нераспространении ядерного оружия, действующий с 1970 года фиксирует, что ядерным оружием обладают всего пять стран мира. Также он запрещает появление новых ядерных держав. «Ядерная пятерка» обязалась не передавать ядерное оружие другим странам, а также не оказывать помощи в его создании. Другие участники договора также не должны создавать атомную бомбу.
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