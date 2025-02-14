Курганец похвастался богатым уловом рыбы на озере Яровом

На озере был хороший клев
На озере Яровом в Половинском округе (Курганская область) отлично клевала рыба. Там любитель зимней рыбалки взял солидный улов. Об этом курганец рассказал в соцсети.
«За несколько часов наловили с другом больше 20 килограммов рыбы на озере Яровом, но клевало не везде, надо знать места. Народу было не много», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».
Ранее житель Кургана похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал на озере Орлово в городской черте. В качестве прикормки он использовал опарыша.
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