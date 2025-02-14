14 февраля 2025

Курганец похвастался богатым уловом рыбы на озере Яровом

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На озере был хороший клев
На озере был хороший клев Фото:

На озере Яровом в Половинском округе (Курганская область) отлично клевала рыба. Там любитель зимней рыбалки взял солидный улов. Об этом курганец рассказал в соцсети.

«За несколько часов наловили с другом больше 20 килограммов рыбы на озере Яровом, но клевало не везде, надо знать места. Народу было не много», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».

Ранее житель Кургана похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал на озере Орлово в городской черте. В качестве прикормки он использовал опарыша.

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На озере Яровом в Половинском округе (Курганская область) отлично клевала рыба. Там любитель зимней рыбалки взял солидный улов. Об этом курганец рассказал в соцсети. «За несколько часов наловили с другом больше 20 килограммов рыбы на озере Яровом, но клевало не везде, надо знать места. Народу было не много», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». Ранее житель Кургана похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал на озере Орлово в городской черте. В качестве прикормки он использовал опарыша.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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