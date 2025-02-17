Синоптики рассказали, как начнется весна в Тюмени

В Тюмени март начнется с потепления до +5 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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С 16 марта средняя температура поднимется до 0 градусов
С 16 марта средняя температура поднимется до 0 градусов Фото:

В Тюмени март начнется с небольшого снега и потепления до +5 градусов. По данным метеосервиса Gismeteo, на протяжении месяца практически каждый день в областной столице будет идти снег с дождем.

«2 и 3 марта в Тюмени температура воздуха поднимется до +5 градусов. Ночью будет холодать до -7 — -8 градусов. С 5 по 7 и с 14 по 21 марта ожидается мокрый снег. В среднем днем температура будет подниматься до -1 градуса», — указано на сайте метеосервиса.

С 16 марта средняя температура поднимется до 0 градусов. Резких перепадов температур на протяжении месяца не ожидается.

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В Тюмени март начнется с небольшого снега и потепления до +5 градусов. По данным метеосервиса Gismeteo, на протяжении месяца практически каждый день в областной столице будет идти снег с дождем. «2 и 3 марта в Тюмени температура воздуха поднимется до +5 градусов. Ночью будет холодать до -7 — -8 градусов. С 5 по 7 и с 14 по 21 марта ожидается мокрый снег. В среднем днем температура будет подниматься до -1 градуса», — указано на сайте метеосервиса. С 16 марта средняя температура поднимется до 0 градусов. Резких перепадов температур на протяжении месяца не ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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