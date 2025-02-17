Синоптики рассказали, как начнется весна в Тюмени

С 16 марта средняя температура поднимется до 0 градусов
В Тюмени март начнется с небольшого снега и потепления до +5 градусов. По данным метеосервиса Gismeteo, на протяжении месяца практически каждый день в областной столице будет идти снег с дождем.
«2 и 3 марта в Тюмени температура воздуха поднимется до +5 градусов. Ночью будет холодать до -7 — -8 градусов. С 5 по 7 и с 14 по 21 марта ожидается мокрый снег. В среднем днем температура будет подниматься до -1 градуса», — указано на сайте метеосервиса.
С 16 марта средняя температура поднимется до 0 градусов. Резких перепадов температур на протяжении месяца не ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!