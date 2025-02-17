В Тюменской области перекрыли федеральную трассу

Столкнувшиеся большегрузы полностью перекрыли проезд по федеральной трассе на Омск, в Абатском районе Тюменской области. Пробка на месте ДТП растянулась на километр. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«Из-за ДТП ограничено движение на 341-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск, в Абатском районе. Здесь столкнулись два большегруза — один из них выехал на встречную полосу. Один водитель травмирован, зажат в деформированной кабине», — рассказали в пресс-службе.
На месте работают экстренные службы. По данным сервиса «Яндекс Пробки» затор на участке, где произошла авария, растянулся уже на километр.
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