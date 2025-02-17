17 февраля 2025

В Тюменской области перекрыли федеральную трассу

На трассе из Тюмени в Омск ограничено движение из-за столкнувшихся фур
© Служба новостей «URA.RU»
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Две фуры перекрыли федеральную трассу (архивное фото)
Две фуры перекрыли федеральную трассу (архивное фото) Фото:

Столкнувшиеся большегрузы полностью перекрыли проезд по федеральной трассе на Омск, в Абатском районе Тюменской области. Пробка на месте ДТП растянулась на километр. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«Из-за ДТП ограничено движение на 341-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск, в Абатском районе. Здесь столкнулись два большегруза — один из них выехал на встречную полосу. Один водитель травмирован, зажат в деформированной кабине», — рассказали в пресс-службе.

На месте работают экстренные службы. По данным сервиса «Яндекс Пробки» затор на участке, где произошла авария, растянулся уже на километр.

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Столкнувшиеся большегрузы полностью перекрыли проезд по федеральной трассе на Омск, в Абатском районе Тюменской области. Пробка на месте ДТП растянулась на километр. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Из-за ДТП ограничено движение на 341-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск, в Абатском районе. Здесь столкнулись два большегруза — один из них выехал на встречную полосу. Один водитель травмирован, зажат в деформированной кабине», — рассказали в пресс-службе. На месте работают экстренные службы. По данным сервиса «Яндекс Пробки» затор на участке, где произошла авария, растянулся уже на километр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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