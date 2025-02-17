В Тюмени потеплеет до 0 градусов

Потепление в Тюмени ожидается в начале марта
Потепление до нуля градусов ожидается в Тюмени 5 марта. Такие данные приводит сервис «Яндекс Погода».
«Тюмень, 5 марта. Температура воздуха днем — 0 градусов», — следует из данных сайта.
До этого в областной столице ожидаются исключительно минусовые температуры. Как ранее писало URA.RU, холоднее всего будет ночью 19 февраля: температура воздуха составит -28.
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