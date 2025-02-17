17 февраля 2025

В Тюмени потеплеет до 0 градусов

В Тюмени 5 марта температура воздуха поднимется до 0 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Потепление в Тюмени ожидается в начале марта
Потепление в Тюмени ожидается в начале марта Фото:

Потепление до нуля градусов ожидается в Тюмени 5 марта. Такие данные приводит сервис «Яндекс Погода».

«Тюмень, 5 марта. Температура воздуха днем — 0 градусов», — следует из данных сайта.

До этого в областной столице ожидаются исключительно минусовые температуры. Как ранее писало URA.RU, холоднее всего будет ночью 19 февраля: температура воздуха составит -28.

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Потепление до нуля градусов ожидается в Тюмени 5 марта. Такие данные приводит сервис «Яндекс Погода». «Тюмень, 5 марта. Температура воздуха днем — 0 градусов», — следует из данных сайта. До этого в областной столице ожидаются исключительно минусовые температуры. Как ранее писало URA.RU, холоднее всего будет ночью 19 февраля: температура воздуха составит -28.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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