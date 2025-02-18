В Тюмени распродают дешевые билеты в Египет

Рейс в Египет запланирован на 20 февраля
Из Тюмени можно улететь в Египет за 7 779 рублей. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Шарм-эш-Шейха. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.
«Тюмень — Шарм-эш-Шейх. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 7 779 рублей», — указано на сайте бронирования и покупке билетов. В стоимость также включен багаж 10 килограмм.
Рейс запланирован на 20 февраля. Расчетное время в пути составит 6 часов 15 минут. Максимальная стоимость билетов в этом месяце составляет 33 339 рублей.
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