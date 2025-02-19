В Тюмени на улице Западносибирской автомобиль вспыхнул прямо во время движения. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Тюменцы до последнего пытались потушить загоревшуюся на ходу машину. Сегодня вечером в районе Тюменской Лесобазы на улице Западносибирской загорелся автомобиль», — рассказали в telegram-канале «Тюмень». К публикации автор приложил видео, на котором виден полыхающий автомобиль.
Люди закидывали горящую машину снегом, однако эти попытки не принесли результата. Погасить пламя удалось, только когда на место происшествия приехали пожарные.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошел взрыв на месторождении. Происшествие случилось на месторождении Радонежское, которое расположено в Уватском районе.
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