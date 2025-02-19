Жительница Тюмени украла из магазина 15 бутылок соуса и семь банок кофе

В Тюмени женщина украла в одном из продуктовых магазинов 15 бутылочек соуса и семь банок кофе. Об этом сообщает официальный паблик «Полиция Тюменской области» соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что сейчас силовики занимаются поиском женщины.
«В Тюмени сотрудники полиции устанавливают личность женщины. Которая 15 февраля в магазине „Пятерочка“, расположенном по ул. Рижской, д. 45, похитила 15 бутылок соуса и семь банок кофе», — указано в публикации.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени задержали женщину, которая украла из магазина десять банок кофе ради подарка возлюбленному на 23 февраля. А другой горожанин вынес из супермаркета 22 пачки сливочного масла.
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В Тюмени женщина украла в одном из продуктовых магазинов 15 бутылочек соуса и семь банок кофе. Об этом сообщает официальный паблик «Полиция Тюменской области» соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что сейчас силовики занимаются поиском женщины. «В Тюмени сотрудники полиции устанавливают личность женщины. Которая 15 февраля в магазине „Пятерочка“, расположенном по ул. Рижской, д. 45, похитила 15 бутылок соуса и семь банок кофе», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени задержали женщину, которая украла из магазина десять банок кофе ради подарка возлюбленному на 23 февраля. А другой горожанин вынес из супермаркета 22 пачки сливочного масла.