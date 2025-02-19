19 февраля 2025

Жительница Тюмени украла из магазина 15 бутылок соуса и семь банок кофе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кафетерий GAVI. Екатеринбург, каппучино, кофе
Тюменка вынесла соус и кофе из магазина сети «Пятерочка» Фото:

В Тюмени женщина украла в одном из продуктовых магазинов 15 бутылочек соуса и семь банок кофе. Об этом сообщает официальный паблик «Полиция Тюменской области» соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что сейчас силовики занимаются поиском женщины.

«В Тюмени сотрудники полиции устанавливают личность женщины. Которая 15 февраля в магазине „Пятерочка“, расположенном по ул. Рижской, д. 45, похитила 15 бутылок соуса и семь банок кофе», — указано в публикации.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени задержали женщину, которая украла из магазина десять банок кофе ради подарка возлюбленному на 23 февраля. А другой горожанин вынес из супермаркета 22 пачки сливочного масла.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени женщина украла в одном из продуктовых магазинов 15 бутылочек соуса и семь банок кофе. Об этом сообщает официальный паблик «Полиция Тюменской области» соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что сейчас силовики занимаются поиском женщины. «В Тюмени сотрудники полиции устанавливают личность женщины. Которая 15 февраля в магазине „Пятерочка“, расположенном по ул. Рижской, д. 45, похитила 15 бутылок соуса и семь банок кофе», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени задержали женщину, которая украла из магазина десять банок кофе ради подарка возлюбленному на 23 февраля. А другой горожанин вынес из супермаркета 22 пачки сливочного масла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...