Прощание с бойцом состоится 17 августа
Военнослужащий из села Большое Сорокино (Тюменская область) погиб, защищая Родину в зоне проведения спецоперации. Как сообщили районные власти в соцсети, боец служил командиром отделения.
Ьоец погиб 13 августа 2025 года
«Погиб наш земляк, участник специальной военной операции, командир отделения Смирнов Андрей Алексеевич», — сообщается в telegram-канале мэрии Сорокинского муниципального района. Трагедия произошла 13 августа 2025 года.
Прощание с бойцом состоится 17 августа в 11:00 в селе Большое Сорокино. Позднее, в 12:00 у местного кладбища пройдет митинг.
