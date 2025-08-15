15 августа 2025

В Тюменской области простятся с командиром, погибшим на СВО. Фото

Прощание с бойцом состоится 17 августа
Прощание с бойцом состоится 17 августа

Военнослужащий из села Большое Сорокино (Тюменская область) погиб, защищая Родину в зоне проведения спецоперации. Как сообщили районные власти в соцсети, боец служил командиром отделения.

Боец погиб 13 августа 2025 года
Боец погиб 13 августа 2025 года
Фото:

«Погиб наш земляк, участник специальной военной операции, командир отделения Смирнов Андрей Алексеевич», — сообщается в telegram-канале мэрии Сорокинского муниципального района. Трагедия произошла 13 августа 2025 года.

Прощание с бойцом состоится 17 августа в 11:00 в селе Большое Сорокино. Позднее, в 12:00 у местного кладбища пройдет митинг.

