Рейс из ХМАО не долетел до Тюмени из-за поломки самолета

Из Ханты-Мансийска утром 16 августа вылетел самолет в Тюмень, но до пункта назначения он не добрался. В воздухе экипаж решил вернуться в аэропорт вылета, так как обнаружилась неисправность воздушного судна. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«16.08 по маршруту Ханты-Мансийск — Тюмень отправился самолет, но потом, уже будучи в небе, рейс со всеми пассажирами вернулся в Ханты-Мансийск. Выяснилось, что проблемы с каким-то датчиком и самим самолетом», — сообщил URA.RU пассажир рейса.
Также очевидец сообщил агентству, что изначально авиакомпания сослалась на плохую погоду в пункте назначения, но позже выяснилось, что причина возвращения в неисправности борта. Согласно данным онлайн-табло Рощино, самолет должен был прибыть в Тюмень в 9:35, но сейчас время перенесено на 20:15.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там подтвердили информацию о технической неисправности самолета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.