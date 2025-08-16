Рейс из ХМАО не долетел до Тюмени из-за поломки самолета

Рейс до Тюмени вернулся в Ханты-Мансийск из-за технических проблем
Экипаж обнаружил неисправность в полете
Экипаж обнаружил неисправность в полете

Из Ханты-Мансийска утром 16 августа вылетел самолет в Тюмень, но до пункта назначения он не добрался. В воздухе экипаж решил вернуться в аэропорт вылета, так как обнаружилась неисправность воздушного судна. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

Прибытие рейса перенесено на вечер 16 августа
Прибытие рейса перенесено на вечер 16 августа
Фото:

«16.08 по маршруту Ханты-Мансийск — Тюмень отправился самолет, но потом, уже будучи в небе, рейс со всеми пассажирами вернулся в Ханты-Мансийск. Выяснилось, что проблемы с каким-то датчиком и самим самолетом», — сообщил URA.RU пассажир рейса.

Также очевидец сообщил агентству, что изначально авиакомпания сослалась на плохую погоду в пункте назначения, но позже выяснилось, что причина возвращения в неисправности борта. Согласно данным онлайн-табло Рощино, самолет должен был прибыть в Тюмень в 9:35, но сейчас время перенесено на 20:15.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там подтвердили информацию о технической неисправности самолета.

