Трагедия произошла на улице Депутатской
В Тюмени ранним утром 16 августа на улице Депутатской под окнами многоэтажного дома прохожие обнаружили тело девушки. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
«Сегодня ранним утром, около 6:00, на улице Депутатской нашли тело девушки», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». На место прибыли экстренные службы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Тюмени возле компьютерного клуба обнаружили труп мужчины
Следователи заявили об отсутствии признаков криминальной смерти, уточняется в публикации. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!