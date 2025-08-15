15 августа 2025

В Тюмени под окнами многоэтажки обнаружено тело девушки. Фото

Трагедия произошла на улице Депутатской
Трагедия произошла на улице Депутатской

В Тюмени ранним утром 16 августа на улице Депутатской под окнами многоэтажного дома прохожие обнаружили тело девушки. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

«Сегодня ранним утром, около 6:00, на улице Депутатской нашли тело девушки», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». На место прибыли экстренные службы.

Следователи заявили об отсутствии признаков криминальной смерти, уточняется в публикации. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.

