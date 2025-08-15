15 августа 2025

В Тюменской области 15-летняя школьница на квадроцикле влетела в столб. Фото

Девочки катались на квадроцикле по поселку
Девочки катались на квадроцикле по поселку Фото:

В поселке Новокаменском (Тюменская область) 15-летняя школьница с 16-летней подругой катались на квадроцикле. В какой-то момент девочка не справилась с управлением влетела в столб. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции региона.

«15-летняя школьница въехала на квадроцикле в опору освещения. ДТП случилось в поселке Новокаменском в Тюменском районе. Девочка не справилась с управлением квадроцикла», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Обе школьницы получили травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

