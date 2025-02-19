Депутаты, ушедшие на фронт: кто предугадал тренд участников СВО в политике ЯНАО

На Ямале готовят аналог программы «Время Героев» — «Герои Ямала», однако некоторые политики уже до открытия проекта смогли уйти добровольцем в зону СВО. О том, кто из политиков предугадал тренд на политиков — участников СВО и стоит ожидать ли новых лиц с фронта, читайте в материале URA.RU.
Первый ямальский политик на СВО
Неожиданно, но первым депутатом с Ямала, отправившимся на фронт, стала женщина. Представлявшая тогда ЛДПР в думе Ноябрьска Елена Земенкова уехала в зону СВО фельдшером в 2022 году.
«Она [Елена Земенкова] искала, как пойти добровольцем в ДНР. Партия постоянно направляет волонтеров в народные республики и поддерживает всех, кто принял решение оказать поддержку жителям Донбасса», — сообщил источник агентства.
Сама Елена Земенкова родилась в Киеве. В Донбасс она поехала, чтобы оказать реальную помощь.
Экс-депутата думы Ноябрьска Елену Земенкову наградили медалью «За заслуги в военной медицине» в сентябре того же года. В 2024 году ей присвоили звание младшего сержанта. От участия в очередных выборах она отказалась. «...Я ведь не могу заниматься делами думы. Всему свое время. И каждый должен заниматься тем, чем должен, что важнее сегодня», — ответила Земенкова на вопрос об участии в очередных муниципальных выборах.
На фронт уезжал и главный десантник ямальского города
В 2022 году добровольцем уехал в зону СВО депутат-единоросс, председатель «Союза десантников» Сергей Горинов. Уехал в октябре, за месяц до этого призвал и других оказать поддержку фронту. «Считаю, что каждый гражданин нашей Родины обязан встать на ее защиту», — написал Горинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 21 сентября.
Сейчас депутат остается членом городской думы Губкинского. Свое возвращение со спецоперации Горинов не афишировал, однако первое упоминание с ним датируется 20 сентября 2024 года.
Двое депутатов думы Салехарда ушли на СВО
Руководитель ямальского отделения «Молодой Гвардии» «Единой России» Олег Шинкарев уже через месяц после избрания депутатом думы Салехарда ушел на СВО добровольцем. Об этом в личном telegram-канале сообщила глава регионального исполкома «Единой России» в ЯНАО Анастасия Казанцева.
«Молодогвардейцы ведут большую работу в регионе по сбору гуманитарной помощи, помогают семьям участников СВО. Теперь будут отстаивать интересы нашей родины в зоне специальной военной операции», — написала Анастасия Казанцева.
Вслед за ним, депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев, переизбравшийся на очередной срок, также отправился добровольцем на СВО. На его решение повлияли события в Курской области, после чего он заключил контракт.
«Арефьев заключил контракт и уехал», — рассказал агентству собеседник. В начале сентября Роман Арефьев был переизбран на новый срок в гордуме Салехарда от «Единой России».
Участник СВО, включенный в гордуму Салехарда, который вернулся на фронт
Участник СВО Юрий Новопольцев добился доверия граждан, хотя пришел не из политики. Его внесли в Книгу славы полка после того, как смог восстановить связь на стратегическом участке фронта. Позже Новопольцев прошел праймериз Единой России. Он получил мандат в салехардскую гордуму, а через некоторое время поехал дальше защищать Родину.
«Юрий Новопольцев, уезжает обратно на фронт через несколько дней после окончания голосования — у него заканчивается отпуск и он не сможет лично присутствовать на первом заседании думы. По словам, некоторых местных политиков, депутатскую деятельность участники СВО смогут выполнять онлайн, однако это будет непросто, учитывая очевидно ненормированный график в местах боевых действий», — рассказывали собеседники URA.RU.
Стоит ли ожидать новых политиков-участников спецоперации
Член общественной палаты РФ и политолог Евгений Забродин в беседе с корреспондентом агентства сообщил, что ждать новых участников стоит. «Все партии постараются инкорпорировать участников СВО — это точно будет делать Единая Россия, через программу „Герои Ямала“. Это будет делать и оппозиция. Будут ли их кандидаты успешны — это другой вопрос, так как участие в СВО не означает автоматическое прохождение», — заявляет Забродин.
При этом, как сообщает политолог, вопрос участия участников СВО в окружном парламенте от оппозиции не актуален. «Возможно, когда участники спецоперации будут инкорпорированы — тогда и будет стоять вопрос об их участии в выборах в заксобрание. Большинству придется пройти через муниципалитеты», — говорит Евгений Забродин.
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