Жителей Тюменской области ждут морозные выходные

В ночь с 20 на 21 февраля в Тюменской области похолодает до -25 градусов. Такие данные указаны в прогнозе сервиса Gismeteo. При этом, в период с 21 по 23 февраля средняя температура воздуха днем на территории региона составит -8, -9 градусов.
«В ночь с 20 на 21 февраля температура воздуха на территории Тюменской области опустится до -25 градусов. В дневное время будет теплее: до -9. Ночью 22 и 23 февраля снова похолодает до -22, -23 градусов», — указано на сайте Gismeteo.
Температура воздуха днем 22 и 23 февраля составит -8, -9 градусов. Ранее URA.RU писало о том, что в начале марта на территории Тюменской области ожидается резкое потепление.
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