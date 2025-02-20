Жителей Тюменской области ждут морозные выходные

В Тюменской области похолодает до -25
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени ожидаются продолжительные заморозки
В Тюмени ожидаются продолжительные заморозки Фото:

В ночь с 20 на 21 февраля в Тюменской области похолодает до -25 градусов. Такие данные указаны в прогнозе сервиса Gismeteo. При этом, в период с 21 по 23 февраля средняя температура воздуха днем на территории региона составит -8, -9 градусов.

«В ночь с 20 на 21 февраля температура воздуха на территории Тюменской области опустится до -25 градусов. В дневное время будет теплее: до -9. Ночью 22 и 23 февраля снова похолодает до -22, -23 градусов», — указано на сайте Gismeteo.

Температура воздуха днем 22 и 23 февраля составит -8, -9 градусов. Ранее URA.RU писало о том, что в начале марта на территории Тюменской области ожидается резкое потепление.

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В ночь с 20 на 21 февраля в Тюменской области похолодает до -25 градусов. Такие данные указаны в прогнозе сервиса Gismeteo. При этом, в период с 21 по 23 февраля средняя температура воздуха днем на территории региона составит -8, -9 градусов. «В ночь с 20 на 21 февраля температура воздуха на территории Тюменской области опустится до -25 градусов. В дневное время будет теплее: до -9. Ночью 22 и 23 февраля снова похолодает до -22, -23 градусов», — указано на сайте Gismeteo. Температура воздуха днем 22 и 23 февраля составит -8, -9 градусов. Ранее URA.RU писало о том, что в начале марта на территории Тюменской области ожидается резкое потепление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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