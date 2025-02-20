20 февраля 2025

В Тюмени после 20-градусных морозов ожидается резкое потепление

В Тюмени 28 февраля потеплеет до нуля градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Потепление начнется с конца февраля
Потепление начнется с конца февраля Фото:

На смену 20-градусным морозам в Тюмень придет потепление до 0 градусов в конце февраля. Прогноз опубликован на сайте портала метеорологического ресурса Gismeteo.

Самым теплым днем уходящего месяца будет 28 февраля. «Температура воздуха днем составит 0 градусов, возможен снег. Ночью термометр опустится до -6 градусов», — следует из данных портала.

В последние дни месяца в Тюмени будет пасмурно. Снегопад начнется с 25 февраля и продлится несколько суток.

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На смену 20-градусным морозам в Тюмень придет потепление до 0 градусов в конце февраля. Прогноз опубликован на сайте портала метеорологического ресурса Gismeteo. Самым теплым днем уходящего месяца будет 28 февраля. «Температура воздуха днем составит 0 градусов, возможен снег. Ночью термометр опустится до -6 градусов», — следует из данных портала. В последние дни месяца в Тюмени будет пасмурно. Снегопад начнется с 25 февраля и продлится несколько суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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