В Тюмени после 20-градусных морозов ожидается резкое потепление

Потепление начнется с конца февраля
На смену 20-градусным морозам в Тюмень придет потепление до 0 градусов в конце февраля. Прогноз опубликован на сайте портала метеорологического ресурса Gismeteo.
Самым теплым днем уходящего месяца будет 28 февраля. «Температура воздуха днем составит 0 градусов, возможен снег. Ночью термометр опустится до -6 градусов», — следует из данных портала.
В последние дни месяца в Тюмени будет пасмурно. Снегопад начнется с 25 февраля и продлится несколько суток.
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